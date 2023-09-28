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ПМР хочет вместе с Молдавией расследовать падение обломков ракеты

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил, что Тирасполь предложил Молдавии совместно расследовать падение обломков ракеты в Приднестровье. Об этом сообщает РИА «Новости».

ПМР хочет вместе с Молдавией расследовать падение обломков ракеты
© Пресс-центр МВД ПМР

Об этом Беляков рассказал во время еженедельного заседания Объединенной контрольной комиссии.

«Основной смысл был сегодня в том, чтобы Объединённое военное командование объединило вокруг себя правоохранительные органы сторон, чтобы это расследование стало таким объёмным и позволило в дальнейшем вместе реагировать на такие вызовы. <...> Сегодня Объединённая контрольная комиссия пыталась поставить задачу по выяснению обстоятельств этого инцидента или происшествия в Зоне безопасности», — рассказал он.

Беляков также добавил, что специалисты идентифицировали обломки как элементы ракеты С-300.

«Делегация Приднестровья распространила предложение для разработки кризисного плана в рамках возможных таких инцидентов, происшествий в зоне безопасности. <...> Но пока идет диалог, итогов, по большому счету, сегодня не достигнуто. Мнения были противоречивые, и как итог мы все вопросы перенесли на следующее заседание Объединённой контрольной комиссии», — добавил он.

Напомним, что 25 сентября в приднестровском селе Кицканы были обнаружены обломки ракеты.

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