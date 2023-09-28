ПМР хочет вместе с Молдавией расследовать падение обломков ракеты

«Основной смысл был сегодня в том, чтобы Объединённое военное командование объединило вокруг себя правоохранительные органы сторон, чтобы это расследование стало таким объёмным и позволило в дальнейшем вместе реагировать на такие вызовы. <...> Сегодня Объединённая контрольная комиссия пыталась поставить задачу по выяснению обстоятельств этого инцидента или происшествия в Зоне безопасности», — рассказал он.