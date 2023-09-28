Украина и Франция подписали меморандум о сотрудничестве

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подписали меморандум о взаимодействии двух стран в области закупок вооружения и военных контрактов. Об этом сообщает на своем сайте украинское военное ведомство по итогам переговоров в Киеве, куда прибыл с визитом французский министр.

Сообщается, что Умеров и Лекорню обсудили поставки Киеву французского вооружения и военной техники, двусторонние проекты по военно-техническому сотрудничеству, подготовку украинских военнослужащих и внедрение евроатлантических стандартов на Украине.

Видео дня

"В рамках визита министра Вооруженных сил Франции на Украину состоялось подписание меморандума о намерениях по сотрудничеству между государственным предприятием Минобороны Украины "Агентство оборонных закупок" и Генеральной дирекцией по вооружению (DGA) (Франция), - сообщает пресс-служба украинского Минобороны. - Документ предусматривает неограниченное сроками сотрудничество и создает нормативно правовую базу для заключения контрактов".

Минобороны Украины отмечает, что подписание меморандума должно способствовать реализации совместных высокотехнологичных проектов в сфере военно-промышленного комплекса. Как отмечается в сообщении, Франция уже предоставила Украине современные системы ПВО SAMP/T и Crotale, артиллерийские системы CAESAR, противотанковые средства Milan, танки AMX, бронетранспортеры VAB и другое вооружение.

Как сообщил французский журнал Le Point, Лекорню заявил в Киеве, что Франция намерена вместо периодических поставок вооружений Украине установить прямую связь между ВПК двух стран. По мнению министра, украинский конфликт "будет продолжаться долго". По оценке журнала, Франция таким образом переворачивает страницу и хочет завершить "эпоху пожертвований" оружия Украине. Как отметил сопровождающий Лекорню глава DGA Эмманюэль Шива, Париж "перестанет просто давать, а потом чинить". Планируется обучить работников украинского оборонного сектора производить оборудование самостоятельно. При этом, по информации Agence France-Presse, Лекорню уточнил, что "Париж намерен продолжать ежемесячно поставлять Киеву боеприпасы до конца 2024 года".