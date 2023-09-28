На Южном Кавказе будет развернута группа реагирования США

Руководитель агентства по международному развитию Саманта Пауэр заявила, что США собираются объявить о размещении на Южном Кавказе особой группы реагирования. Об этом сообщает Reuters.

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«США в четверг объявят, что они развернули группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа для координации американской гуманитарной помощи», — сообщает агентство.

Отмечается, что целью размещения группы станет оценка ситуации, а также определение потребностей местного населения и работа по оказанию необходимой помощи.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены безопасностью уязвимого населения в Нагорном Карабахе и более чем 50 000 человек, бежавших в Армению», — заявила Пауэр во время своего визита в Армению.

Она также добавила, что США выражают солидарность Еревану, а международное сообщество должно получить доступ к Нагорному Карабаху, чтобы оказать помощь местным жителям. Пауэр также заявила, что действия Азербайджана в Нагорном Карабахе значительно усугубили гуманитарную ситуацию в регионе, которая и без того оставалась крайне тяжёлой.