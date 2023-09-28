Экс-разведчик США рассказал об уничтожении западных танков в Запорожье

Вооруженные силы РФ активно уничтожают западные танки, которые украинские войска используют в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По словам эксперта, в сентябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили три свои последние элитные бригады на населенный пункт Работино. Однако российские подразделения оказали им серьезное сопротивление.

«Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, то же самое будет и с Abrams», — подчеркнул Риттер.

Экс-разведчик отметил, что Вашингтон решил снабдить Киев танками в не самый подходящий для этого момент. В скором времени в зоне боевых действий начнется сезон распутицы (период, когда грунтовые дороги оказываются непроходимыми из-за погодных изменений — «Газета.Ru»), и тогда бойцы ВСУ уже не смогут эффективно применять тяжелую технику.

Также эксперт указал, что США и их союзники снабжают украинскую армию устаревшими моделями танков. По сравнению с современными образцами они не так хорошо проявляют себя в бою, уточнил Риттер.

Как он сказал, во время наступления на Работино украинские солдаты попали в ловушку. Они рассчитывали быстро прорвать российскую линию обороны на указанном участке фронта, но не смогли добиться желаемого и вместо этого понесли огромные потери, резюмировал бывший разведчик.