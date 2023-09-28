The Drive: Ракеты ATACMS на Украине могут создать для России большие проблемы

Поставка Киеву американских ракет ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью применения до 300 км может создать для России большие проблемы, пишут 28 сентября обозреватели американского издания The Drive Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей.

В материале отмечается, что такие ракеты ВСУ смогут применять для ударов по российским аэродромам, позициям средств противовоздушной обороны, складам, мостам и центрам управления.

При этом их дальность позволяет достигать объектов далеко за линией фронта, а кассетная боевая часть — поражать одновременно большие площади. Авторы напоминают, что всего в США были произведены около 4000 таких ракет, из которых около 600 были использованы в конфликтах и проданы иностранным партнерам Вашингтона.