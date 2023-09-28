The Drive: Ракеты ATACMS на Украине могут создать для России большие проблемы
Поставка Киеву американских ракет ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью применения до 300 км может создать для России большие проблемы, пишут 28 сентября обозреватели американского издания The Drive Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей.
В материале отмечается, что такие ракеты ВСУ смогут применять для ударов по российским аэродромам, позициям средств противовоздушной обороны, складам, мостам и центрам управления.
При этом их дальность позволяет достигать объектов далеко за линией фронта, а кассетная боевая часть — поражать одновременно большие площади. Авторы напоминают, что всего в США были произведены около 4000 таких ракет, из которых около 600 были использованы в конфликтах и проданы иностранным партнерам Вашингтона.
ATACMS — тактическая баллистическая ракета, которая запускается из реактивных систем залпового огня HIMARS или MLRS, которые уже есть у Украины. Она способна поражать цели на расстоянии 300 километров. Как писала «Парламентская газета», 22 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS.