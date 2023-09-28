Столтенберг объяснил, почему капитуляция Украины не принесет мира

Столтенберг: капитуляция Украины не принесет мира
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не рассчитывать, что капитуляция Украины может принести мир. Об этом сообщается на сайте альянса.
Такое заявление Столтенберг сделал 28 сентября на пресс-конференции во время визита на Украину.
«Мир любой ценой не будет миром вообще. Украине нужен справедливый и устойчивый мир, поэтому я решительно приветствую «формулу мира» президента Зеленского», - подчеркнул он.
Также Столтенберг заявил, что «будущее Украины - в НАТО».
«Пока мы работаем вместе, чтобы подготовить вас к этому будущему, НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - заявил генсек альянса.
Столтенберг добавил, что Украина пользуется широкой поддержкой среди союзников по НАТО - более 50 стран поставили ей оружие или оказали другую помощь.
Он отметил, что на вильнюсском саммите альянса летом 2023 года были приняты «исторические решения»: во-первых, путь Украины в НАТО был сокращен с двух до одного шага (устранено требование о плане действий по членству), во-вторых, была согласована программа, которая обеспечит совместимость ВСУ с силами НАТО, в-третьих, политические связи Киева и НАТО были укреплены «до беспрецедентного уровня» через создание Совета НАТО-Украина.
«Эти три решения означают, что Украина теперь ближе к НАТО, чем когда-либо прежде», - подчеркнул Столтенберг.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине не может быть достигнут лишь прекращением огня и закреплением фактического положения дел.
По мнению Макрона, прекращение огня означало бы лишь подготовку к новому конфликту. Он призвал к «устойчивому миру с соблюдением украинского суверенитета и международного права».