Politico: ЕС собирается модернизировать оборону для противостояния с Россией

Страны Евросоюза собираются укрепить оборонный потенциал, чтобы иметь возможность противостоять России, сообщила газета Politico.

В распоряжении издания оказался проект декларации саммита ЕС, который состоится на следующей неделе в Испании.

«Мы будем укреплять нашу оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счёт увеличения инвестиций», — говорится в документе.

Касаемо расширения объединения, текст гласит, что такая мера поможет укрепить суверенитет Европы и приведёт «к геостратегической инвестиции в мир, безопасность, стабильность и процветание на нашем континенте».