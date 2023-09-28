В МИД Эстонии потребовали ввести полное торговое эмбарго ЕС против России

Эстония предложила включить в 12-й пакет европейских санкций полное торговое эмбарго в отношении России, сообщил глава эстонского министерства иностранных дел Маргус Цахкна в социальной сети X (бывшая Twitter). По словам министра, Таллин также выступает за блокирование транзита товаров, которые уже попали под санкции. "Бизнес с Россией заправляет топливом ее военную машину", – подчеркнул Цахкна. В ходе пресс-конференции он пояснил, что основными целями ЕС являются ужесточение санкций, усиление их реализации и усложнение их обхода. Он назвал любую торговлю с Россией "нецелесообразной" и заявил, что Эстония "немедленно начнет искать поддержку" среди стран Евросоюза и других партнеров. При этом министр допустил, что полное торговое эмбарго может быть не одобрено на уровне ЕС, на этот случай Таллин подготовил альтернативные меры. В частности, речь идет о резком снижении доходов от экспорта энергоносителей из РФ, подтверждении намерения Евросоюза замораживать российские активы "до компенсации ущерба" и других предложениях. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в разговоре с RT счел предложение Эстонии попыткой "вызвать некий медийный резонанс". "Я уверен, что спустя несколько лет новые руководители [государств] будут обивать пороги наших министерств, в первую очередь МИД, Минпромторга, с тем, чтобы возобновить взаимовыгодные экономические отношения", - сказал депутат. Он призвал внести политиков, "которые свои экономики приносят в угоду планам американцев" в "черные списки", чтобы ни они сами, "ни их дети" не имели в дальнейшем возможности выстраивать экономические отношения с Россией. Кто еще перелагает прекратить торговать с Россией Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также призывала все страны, граничащие с Россией, к введению торгового эмбарго. При этом она заявляла, что "соответствующие усилия пока не увенчались успехом". Ответственность за провал эмбарго она возлагала на Финляндию, с которой пока не удалось договориться. "Основная проблема заключается в том, что если мы не сделаем это вместе, а Финляндия играет здесь ключевую роль, то товары просто переместятся в другое место. И в конечном итоге мы накажем наших предпринимателей", – пояснила премьер. 14 сентября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью газете Der Standard также выступал за прекращении торговли между странами ЕС и Россией. "Я считаю, что было бы правильно, если бы мы запретили продажу российского газа и российских товаров в ЕС и демократические государства", – сказал он. Весной 2022 года ввести "торговую блокаду" предлагал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявлял, что "полное отключение" России от торговли может заставить Москву "задуматься" о прекращении боевых действий на Украине. Что известно про новый пакет санкций С начала российской военной операции Европейский союз ввел против РФ 11 пакетов санкций, последний из них был утвержден в конце июня текущего года. В настоящее время ведется работа над 12-м пакетом ограничительных мер. По информации агентства Bloomberg, он может включать в себя предложение использовать прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка России, для помощи Киеву. Кроме того, в числе мер может оказаться запрет на поставки в ЕС российских алмазов. Как сообщает агентство со ссылкой на собственные источники, группа государства, в числе которых Польша и страны Балтии, призвала к дополнительным санкциям в отношении российского СПГ и сферы IT-услуг, а также к санкциям против ядерного сектора России. Также Варшава призывает снизить квоты на импорт из России синтетических каучуков, повысить эффективность ограничений на поставки стали и ввести запрет на ввоз твердой каустической соды. По предположению Bloomberg, новый набор мер будет включать в себя шаги по ограничению возможности России обойти санкции через третьи страны, "такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция". Ожидается, что 12-й пакет представят в первой половине октября, возможно, это произойдет в рамках саммита США – ЕС.