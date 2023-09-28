В Белгородской области сбили дрон ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские средства ПВО сбили дрон ВСУ самолетного типа в регионе. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

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«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — прокомментировал сообщение Гладков.

До этого Гладков рассказал, что за сутки в регионе было зафиксировано 130 обстрелов.

Больше всего снарядов прилетело в село Долгое — 20 штук. В ходе обстрела пострадал частный дом, у одной из местных жительниц выявлено осколочное ранение головы. Она доставлена в больницу.

Крупные обстрелы пережил Грайворонский район области — по окраине хутора Байрак было выпущено 14 минометных снарядов, по окраинам сел Безымено и Почаево – 10 и 3 минометных снаряда соответственно, в деревне Новостроевка-Вторая было установлено 3 прилета, в селе Пороз нашли 7 минометных снарядов.