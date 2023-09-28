«Загадочный» российский самолет в Пхеньяне озадачил военных экспертов в США

Приземление российского самолета Ил-62М ВВС России в Пхеньяне вызвало неоднозначную реакцию в США, сообщает информационное агентство Bloomberg. Американские эксперты опасаются, что на его борту могла быть группа российских чиновников, прибывших в КНДР для обсуждения поставок вооружений. Предполагается, что поставка оружия Северной Корее может помочь ей в создании более совершенного ядерного оружия.

Министерство обороны России и государственные СМИ КНДР не объявляли о визите каких-либо правительственных групп в страну. По мнению аналитиков агентства, «загадочность» визита указывает на то, что власти России и Северной Кореи действительно собираются обсудить вопросы, связанные с вооружениями. В свою очередь эксперты из азиатских стран считают, что Россия вновь открыла для себя ценность военного сотрудничества с КНДР.

Похоже, что Россия заново открыла стратегическую ценность Северной Кореи на фоне поддержки Северной Кореей [cпециальной военной операции] и формирования трехстороннего альянса США, Южной Кореи и Японии, — заявил специалист Университета иностранных исследований Южной Кореи Че Сон Хун.