Появились первые кадры применения планирующей авиабомбы ФАБ-1500 по ВСУ

В Телеграм-канале "НгП раZVедка" опубликовали кадры применения авиационной бомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УПМК) по пункту дислокации "Правого сектора" (экстремистская организация запрещенная в РФ).

Напомним, впервые информация о применении ФАБ-1500 с управляемым модулем планирования и коррекции в зоне СВО появилась 5 сентября, однако видеоподтверждений ранее не публиковалось.

Ранее ВС России активно использовали ФАБ-500 с УМПК, которая стала настоящим бичом ВСУ. Модуль с комбинированной системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации позволяет поражать цели за пределами действия ПВО противника по принципу "запустил-забыл".