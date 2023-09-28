Появились первые кадры применения планирующей авиабомбы ФАБ-1500 по ВСУ
В Телеграм-канале "НгП раZVедка" опубликовали кадры применения авиационной бомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УПМК) по пункту дислокации "Правого сектора" (экстремистская организация запрещенная в РФ).
Напомним, впервые информация о применении ФАБ-1500 с управляемым модулем планирования и коррекции в зоне СВО появилась 5 сентября, однако видеоподтверждений ранее не публиковалось.
Ранее ВС России активно использовали ФАБ-500 с УМПК, которая стала настоящим бичом ВСУ. Модуль с комбинированной системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации позволяет поражать цели за пределами действия ПВО противника по принципу "запустил-забыл".
Теперь арсенал российских летчиков пополнился еще более грозным боеприпасом, оснащенным УМПК.