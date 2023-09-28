МО РФ показало, как ВС РФ громят бронетехнику ВСУ в районе Клещеевки

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два танка и бронированную машину штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. Видео с последствиями удара по украинской бронетехнике показало Минобороны России .

На кадрах объективного контроля видно, как в результате точного попадания полыхает вражеская техника.

На днях ведомство обнародовало кадры последствий удара по складу с боеприпасами ВСУ под Киселевкой в Херсонской области. На записи видно, как после точного попадания происходит взрыв и начинается сильный пожар.