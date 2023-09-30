Что сейчас происходит у Работино и Вербового: ситуация 30 сентября

«С уверенностью подтвердить это пока не можем, но такой вариант совершенно не исключаем. 47-я омбр была активно задействована в боях на рубеже Работино — Вербовое последние несколько недель. Тактика „мясного штурма“ позволила продвинуться лишь на пару десятков метров за три с небольшим месяца, а потери противников при этом были, мягко говоря, высокими. 47-я бригада уже в третий раз отправляется на доукомплектование — причем это касается не только этого соединения. Похожая судьба постигла и 82-ю одшбр, и 46-ю оаэмбр, и даже 71-ю ебр, которая вступила в бой несколько недель назад. При этом вывод 47-й омбр в тыл существенно не скажется на возможностях ВСУ на участке. Там по-прежнему хватает отдельных формирований десантно-штурмовых войск и нацгвардии. Да и подготовка новых бригад идет полным ходом», — написал «Рыбарь».