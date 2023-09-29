Названы преимущества пятого поколения Су-57

Истребители пятого поколения Су-57 сильно отличаются от моделей, переданных на вооружение Вооруженных Сил России еще три-четыре года назад. Об этом в разговоре с Анатолий Матвийчук.

По словам Матвийчука, истребитель Су-57, который сейчас поступил на вооружение Минобороны РФ, является очень мощной машиной.

«Он превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи, также он малозаметен», — назвал преимущества боевой машины эксперт.

Специалист отметил, что у американской армии есть похожие истребители, но отечественная машина имеет «очень большой перспективный уровень роста». Анатолий Матвийчук подчеркнул, что новый Су-57 выполняет функции поддержки пехоты на поле боя и крайне сильно отличается от других истребителей, которые армия России приняла на вооружение буквально три-четыре года назад.