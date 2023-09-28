В США назвали риски для Украины в случае замедления контрнаступления

Украине не стоит замедлять свое контрнаступление в связи с сильными дождями в октябре, из-за которых бойцы ВСУ не будут способны использовать поставляемые Западом танки. Об этом информирует The New York Times.

"В следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно поступившие американские танки Abrams и британские танки Challenger. Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет", – говорится в сообщении.

В материале отметили, что замедление темпов наступления станет причиной огромных рисков для Киева. В случае, если ВСУ не получат значительные территории, то поддержка западных стран может ослабнуть. Это будет связано либо с отсутствием политической воли либо с нежеланием поставлять больше оружия, считают авторы статьи.