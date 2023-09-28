Поставленные Украине американские танки M1A1 Abrams уязвимы для российского оружия, ВСУ могут не справиться с обслуживанием этой техники. Об этом в четверг пишет Insider.

По словам авторов материала, проблемой для этих танков могут стать необезвреженные мины. Кроме того, уточняют они, броня этой модели Abrams распределена неравномерно и уязвима для российских беспилотных летательных аппаратов.

В Пентагоне 26 сентября сообщили о поставке первой партии танков Abrams на Украину. «Парламентская газета» ранее писала, что это основные боевые танки армии США, занимающие там ту же нишу, что и Т-90 в России. Они выпускаются серийно с 1980 года и успели зарекомендовать себя в войне в Персидском заливе, в Ираке, Афганистане и Йемене.