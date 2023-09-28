Business Insider: Техническое обслуживание танков Abrams станет проблемой для Украины

Первые танки Abrams прибыли на Украину на этой неделе. Эксплуатация этих машин может стать проблемой для ВСУ, пишет Business Insider.

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Издание напоминает, что США передали Украине танки модификации M1A1, которые активно использовались во времена войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов.

Несмотря на то, что Abrams остается одним из лучших западных танков, он уязвим для противотанковых мин, ракет, артиллерии и беспилотников, как и Leopard 2 или Challenger 2, отмечает BI. Не все участки танка защищены одинаково хорошо, и всегда сохраняется вероятность, что боевая машина будет подбита.

"Беспилотники, вооруженные взрывчаткой, иногда противотанковыми гранатометами или противотанковыми минами, уложенными друг на друга для большей разрушительной силы, стали повсеместной и губительной проблемой для украинского контрнаступления", - пишет Business Insider, намекая, что и Abrams не избегут этой участи.

Однако самой большой проблемой для украинцев, вероятно, станет техническое обслуживание. На Abrams используется газотурбинный двигатель Honeywell AGT1500, который потребляет гораздо больше топлива, чем дизельный, и сложен в обслуживании.

"Самой большой проблемой будет техническое обслуживание. Это очень сложная система, как и все наши сложные оружейные платформы, и она требует большого объема работ по техническому обслуживанию", - заявил Роберт Гринвей, эксперт Гудзоновского института, который некоторое время служил на танке Abrams в армейские годы.