Business Insider: Техническое обслуживание танков Abrams станет проблемой для Украины
Первые танки Abrams прибыли на Украину на этой неделе. Эксплуатация этих машин может стать проблемой для ВСУ, пишет Business Insider.
Издание напоминает, что США передали Украине танки модификации M1A1, которые активно использовались во времена войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов.
Несмотря на то, что Abrams остается одним из лучших западных танков, он уязвим для противотанковых мин, ракет, артиллерии и беспилотников, как и Leopard 2 или Challenger 2, отмечает BI. Не все участки танка защищены одинаково хорошо, и всегда сохраняется вероятность, что боевая машина будет подбита.
"Беспилотники, вооруженные взрывчаткой, иногда противотанковыми гранатометами или противотанковыми минами, уложенными друг на друга для большей разрушительной силы, стали повсеместной и губительной проблемой для украинского контрнаступления", - пишет Business Insider, намекая, что и Abrams не избегут этой участи.
Однако самой большой проблемой для украинцев, вероятно, станет техническое обслуживание. На Abrams используется газотурбинный двигатель Honeywell AGT1500, который потребляет гораздо больше топлива, чем дизельный, и сложен в обслуживании.
"Самой большой проблемой будет техническое обслуживание. Это очень сложная система, как и все наши сложные оружейные платформы, и она требует большого объема работ по техническому обслуживанию", - заявил Роберт Гринвей, эксперт Гудзоновского института, который некоторое время служил на танке Abrams в армейские годы.
Напомним, что США передали ВСУ совсем не те танки Abrams, что используют на сегодняшний день сами, а гораздо более ослабленную версию без урановых вставок в броневой защите, но с урановыми снарядами в боекомплекте.