Стратегический бомбардировщик Ту-160 показали в скоростном режиме

Несмотря на то, что подобный режим предназначен для полета на сверхзвуковой скорости в стратосфере, в нашем случае огромный бомбардировщик со сложенными крыльями летит на малой высоте, да еще качает крыльями, приветствуя кого-то.

Ту-160 - самый большой и мощный самолет в мире с крылом изменяемой стреловидности. Поворотная его часть переставляется на угол по передней кромке от 20 до 65 градусов. На земле перестановка крыла на большие углы без специальных приспособлений запрещена, поскольку из-за смещения центровки Ту-160 падает на хвост.