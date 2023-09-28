В Киеве заявили, что большая часть контрнаступления «проходит пешком»

«К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», - сказал он.

Как заявлял сам президент Украины Владимир Зеленский, не стоит ждать от контрнаступления ВСУ хеппи-энда, так как за время военных действий Украина потеряла многих людей.