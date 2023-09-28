В Киеве заявили, что большая часть контрнаступления «проходит пешком»

Большая часть контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас «проходит пешком», заявил в интервью американской газете The Wall Street Journal руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», - сказал он.
Как заявлял сам президент Украины Владимир Зеленский, не стоит ждать от контрнаступления ВСУ хеппи-энда, так как за время военных действий Украина потеряла многих людей.
Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».
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