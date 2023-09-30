Американские танки Abrams, поставок которых так ждут Вооруженные силы Украины (ВСУ), станут для президента Украины Владимира Зеленского разочарованием. На это есть три причины, их назвал в статье для Китая Кунтянь Лилян.

«Президент Владимир Зеленский радостно заявил, что для ВСУ это значимое приобретение, которое усилит способность армии противостоять противнику. Но такая ли это хорошая новость, как утверждает Зеленский? Возможно, нет», — написал Кунтянь.

В первую очередь, украинским военнослужащим будет очень сложно с максимальной эффективностью использовать такую военную технику, поскольку она требует непривычных для них методов эксплуатации и обслуживания. Вторая причина — неспособность самостоятельно ремонтировать поврежденные танки, для этого их придется отправлять в западные страны. И наконец, Abrams не приспособлены к непогоде, их придется законсервировать в случае дождей или метелей.