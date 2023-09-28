Украина потеряла лучших военнослужащих и перестала справляться со своей задачей по борьбе с Россией, в связи с чем США предпринимают попытки открыть два новых фронта. Об этом пишет издание Al-Watan.

Вооруженные силы Украины не могут оказать сопротивление российским военнослужащим даже с западной помощью из-за дисбаланса сил, потеряв уже лучших солдат и часть складов с боеприпасами, уверены журналисты.

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«Столкнувшись с неутешительной реальностью, американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории (…) Молдавии и на Южном Кавказе», - отмечается в статье.

По словам журналистов, Вашингтон и НАТО «продолжают создавать очаги напряженности» вокруг российской территории, что, с одной стороны, угрожает безопасности России, а с другой - оправдывает их военное присутствие в этих регионах.

В частности, ведется «накачка оружием» Молдавии. При этом молдавское правительство под давлением Вашингтона увеличивает военный бюджет, направляя средства на создание системы ПВО. Также американские и молдавские власти стремятся подорвать международную репутацию России в сфере обеспечения безопасности в Приднестровье.

Кроме того, американские власти продолжают обострять ситуацию на Южном Кавказе — примером могут служить совместные американо-армянские военные учения.

Ранее глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что власти намерены приобрести военную радиолокационную станцию с целью обеспечения безопасности. В свою очередь спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил о том, что жители республики должны расстаться с «иллюзией» о тысячелетней дружбе с Россией. По его мнению, Москва никогда не уважала жителей страны и не относилась с уважением к небольшим или средним, отдаленным или приближенным государствам.

Также он заявил, что Россия пытается помешать процессу евроинтеграции республики. Он обвинил РФ в создании «замороженного конфликта» в Приднестровье.