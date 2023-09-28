Мобилизация: последние новости на сегодня 28 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Доходы добровольцев СВО освободят от уплаты НДФЛ

Видео дня

Граждан РФ, которые добровольцами уходят на специальную военную операцию, не будут облагать налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Такой законопроект поддержало правительство РФ, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Государственной Думы Анатолия Выборного.

Он уточнил, что этой инициативой правительство синхронизирует правовые подходы в отношении граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ, и сотрудников Росгвардии.

«Тем самым мы укрепим боевой дух защитников Родины, а также гарантируем социальную поддержку их семьям, — подчеркнул депутат.

Стало известно, как ВС России справляются с ВСУ под Харьковом

Попытки Вооруженных сил Украины восстановить снабжение своей группировки через реку Оскол в Харьковской области терпят поражение благодаря усилиям российских солдат. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Он указал, что российским военным удалось продвинуться вперед и закрепиться на опорных пунктах, в основном им противостоят мобилизованные граждане Украины с низким моральным духом.

«Противник активизировался и со стороны применения авиации, и тяжелой артиллерии. Все попытки восстановить снабжение через реку Оскол пресекаются, — пояснил Ганчев.

Штабу поддержки «Своих не бросаем» Липецкой области исполнился год

Ровно год назад группа неравнодушных жителей Липецкой области открыла областной штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» при поддержке губернатора Игоря Артамонова. Активисты и волонтеры решили помогать мобилизованным для боев на Украине гражданам РФ и членам их семей, пишет Lipetskmedia.

В штабе работает горячая телефонная линия, на которой принимают звонки специалисты — юристы, психологи и ветераны воинской службы. Кроме того, добровольцы с самых первых дней разгружали и собирали гуманитарные грузы, формировали индивидуальные посылки и укомплектовывали автобусы.