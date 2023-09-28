Спецоперация на Украине 28 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 сентября 2023 года.

Раскрыты потери ВСУ в провалившейся контратаке под Артемовском

Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери западной техники в контратаке под Артемовском. Об этом рассказал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, передает «Лента.ру».

Он указал, что украинские войска потеряли три польских бронетранспортера Rosomak, их действия в ходе контратаки можно назвать «провальными.

«ВСУ потеряли не менее восьми боевых машин пехоты, включая пять БМП-2 и три новых бронетранспортера Rosomak польского производства», — заявил Экс.

Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого

Войска Украины были вынуждены отступить под натиском бойцов российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР, так как их склад с боеприпасами был подорван артиллерийскими ударами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора беспилотника ZALA с позывным «Корлус».

«Было выявлено скопление личного состава противника и блиндажи. Передали эту информацию нашей артиллерии, и артиллерия начала работать, мы, соответственно, корректировать», — рассказал он.

После очередного попадания склад с боеприпасами загорелся и сдетонировал, поэтому украинские солдаты оставили свои позиции и начали отступать.

В офисе Зеленского признали, что ракеты ATACMS и Taurus не решат проблемы ВСУ кардинально

Проблему отставания Вооруженных сил Украины от армии РФ по дальнобойности и количеству ракет не решат возможные поставки дальнобойных ракет из США и Германии. К такому выводу пришел советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рада».

«Даже когда мы получим Taurus, а мы их получим, даже если мы получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу», — сказал он, пояснив, что Россия располагает большим количеством ракет с повышенной дальнобойностью.