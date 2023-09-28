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Во Франции заявили о бегстве НАТО из-за Украины

Страны Запада стремятся покинуть политический и военный фронт из-за провала на Украине. С таким мнением выступила обозреватель Monde Сильви Кауфманн.

Во Франции заявили о бегстве НАТО из-за Украины
© EPA

Автор материала заявила, что вывод французских войск из Нигера через два года после ухода американцев из Афганистана можно считать признаком отступления НАТО. По ее мнения, эти действия обладают и военным, и политико-дипломатическим характером.

«Более того: конфликт на Украине составляет часть этого отступления и обостряет его последствия», — отметила она.

По мнению Кауфманн, бегство Запада скрывает подготовку к другому. Так, странам альянса придется пойти на уступки по ряду вопросов из-за неприятия его политики Глобального Юга. Украинский кризис усугубил эту тенденцию, заключила автор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о перспективах прорыва в украинском контрнаступлении. Он отметил, что сосредоточен на получении ракет большой дальности от США.

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