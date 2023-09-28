Во Франции заявили о бегстве НАТО из-за Украины

Страны Запада стремятся покинуть политический и военный фронт из-за провала на Украине. С таким мнением выступила обозреватель Monde Сильви Кауфманн.

Автор материала заявила, что вывод французских войск из Нигера через два года после ухода американцев из Афганистана можно считать признаком отступления НАТО. По ее мнения, эти действия обладают и военным, и политико-дипломатическим характером.

«Более того: конфликт на Украине составляет часть этого отступления и обостряет его последствия», — отметила она.

По мнению Кауфманн, бегство Запада скрывает подготовку к другому. Так, странам альянса придется пойти на уступки по ряду вопросов из-за неприятия его политики Глобального Юга. Украинский кризис усугубил эту тенденцию, заключила автор.