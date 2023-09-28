Военный объяснил необходимость избежать заморозки конфликта на Украине

«О заморозке конфликта речи не идет, поскольку это пойдет на пользу только противнику: в прошлый раз этим воспользовались, чтобы осуществить передислокацию, подтянуть оружие. А вот замедление с приходом непогоды со стороны Украины возможно, особенно после чудовищных потерь во время контрнаступления. Им нужно будет переформироваться и перейти в оборону», — допустил Дандыкин.