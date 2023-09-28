Полковник назвал мобилизационный предел Украины

«Мы наблюдаем кризис, который происходит в украинской армии. Единственное, на что сейчас Зеленский уповает, — это новая мобилизация в принудительном порядке, причем и молодежи, и пожилых, и больных людей таким образом, чтобы набрать 200 тысяч сейчас и еще 300 тысяч зимой и в начале весны — всего 500 тысяч. Военкомы, конечно, в ужасе, потому что найти новых людей очень тяжело с учетом того, что, как ранее говорил [бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей] Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. «Ленты.ру»), три с половиной миллиона мужчин сбежало с территории Украины», — рассказал Кнутов.