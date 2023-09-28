У госдепа и Пентагона разошлись точки зрения на поставки оружия Киеву

Государственный департамент и Министерство обороны РФ не согласны друг с другом в вопросе поставок оружия на Украину. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Как говорится в публикации, высокопоставленный представитель администрации США поделился, что Пентагон и государственный департамент не могут сойтись во мнениях о возможности поставок оружия на Украину.

Государственный департамент активно изучает способы передачи новых вооружений Киеву, в то время как Пентагон намерен подойти к этому вопросу более «осторожно», так как опасается, что удовлетворение возросших потребностей Украины может привести к расширению конфликта.

«Люди в министерстве обороны могут сказать, что им нужно оценить "за" и "против" каждого решения по вооружениям, и эта ответственность ложится на них», — рассказал собеседник Politico.