У госдепа и Пентагона разошлись точки зрения на поставки оружия Киеву
Государственный департамент и Министерство обороны РФ не согласны друг с другом в вопросе поставок оружия на Украину. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
Как говорится в публикации, высокопоставленный представитель администрации США поделился, что Пентагон и государственный департамент не могут сойтись во мнениях о возможности поставок оружия на Украину.
Государственный департамент активно изучает способы передачи новых вооружений Киеву, в то время как Пентагон намерен подойти к этому вопросу более «осторожно», так как опасается, что удовлетворение возросших потребностей Украины может привести к расширению конфликта.
«Люди в министерстве обороны могут сказать, что им нужно оценить "за" и "против" каждого решения по вооружениям, и эта ответственность ложится на них», — рассказал собеседник Politico.
Ранее Россия направила странам из состава НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, содержащие оружие для Киева, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.