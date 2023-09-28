Во Франции раскрыли способ уничтожить танки Abrams

Бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен заявил, что американские танки Abrams очень капризны в обслуживании. Об этом он высказался в беседе с газетой Figaro.

Буаве раскрыл способ уничтожить танки Abrams и подчеркнул, что они приходят в негодность при неверном обслуживании.

«Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей», — уточнил французский офицер.

В свою очередь американский генерал Марк Хертлинг подтвердил, что при неправильном обращении с двигателями танк Abrams способен взорваться. При этом Буаве добавил, что опасность для техники представляет плохая герметизация боекомплекта. Abrams также может «взорваться с диким грохотом» при попадании в место хранения снарядов.