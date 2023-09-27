Российская артиллерия оказалась чрезвычайно эффективной, рассказал в эфире Youtube-канала Judging Freedom экс-разведчик армии США Тони Шаффер.

По его словам, российские артиллеристы на порядок улучшили свои навыки. Они замечают малейшее движение на поле боя и немедленно реагируют на него градом снарядов.

На фоне этого, заметил Шаффер, украинские солдаты превратились в легкую мишень: они не имеют возможности совершать тактические маневры, не могут добиться успехов на линии противостояния.

По его оценке, Киев упустил момент для успешной операции. Он добавил, что поставки новых вооружений не изменят ситуацию.

Напомним, что весной 2023 года западные эксперты предсказывали успех украинскому контрнаступлению. Они предполагали, что ВСУ удастся как минимум вернуть под свой под контроль утраченные территории.

Политики США, ФРГ, Франции, стран Балтии, Польши утверждали, что после успешной летней кампании Киев сможет диктовать условия перемирия Москве.