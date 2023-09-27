В США оценили вероятность применения ядерного оружия РФ

По мнению специалистов, Запад не сможет ограничить Россию в видах и количестве ядерного оружия, которое Москва может применить. Военные аналитики подчеркнули, что власти РФ могут осознать, что затраты и риски использования ограниченного числа арсенала не сильно отличаются от тех, которые связаны с более масштабным его применением.