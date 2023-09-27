Парламент Болгарии утвердил передачу Украине неисправных ракет для ЗРК С-300

Парламент Болгарии в среду, 27 сентября, за закрытыми дверями проголосовал за поставку Украине непригодных к эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Предполагается, что Киев сможет их отремонтировать, сообщает The Sofia Globe.

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По информации издания, дебаты относительно передачи шли в течение трех часов. Согласно утвержденному решению, София поставит Киеву лишь ракеты, а не всю систему и патроны калибра 5,45 миллиметра из запасов Министерства внутренних дел.

В ходе открытой части дебатов глава парламентского комитета по обороне Христо Гаджев заявил, что речь идет о вышедших из строя боеприпасах, которые даже производитель не смог отремонтировать, так как они слишком старые. Он также заверил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет передано минимальное количество ракет, которое не поставит под угрозу боеготовность болгарской армии. Дополнительным преимуществом передачи Украине ракет он назвал устранение риска хранения таких непригодных боеприпасов для болгарских военнослужащих.