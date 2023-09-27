Пушилин не исключил попыток наступления ВСУ на Запорожском направлении
Попытки наступательных действий со стороны ВСУ на Запорожском направлении не исключены, заявил NEWS.ru глава ДНР Денис Пушилин, комментируя сообщение члена Совета Федерации РФ от Запорожской области Дмитрия Рогозина о начавшемся наступлении противника. По словам Пушилина, ВС России к этому готовы.
Сейчас мы фиксируем там концентрацию резервов ВСУ на удалении порядка 15-20 км от линии фронта. В ближайшее время не исключены новые попытки наступательных действий. Мы со своей стороны готовимся, проводим необходимые мероприятия. Наше военное командование понимает и видит, что нужно делать, — сообщил он.
По словам Пушилина, на Запорожском направлении противник продолжил атаки на направлении Вербовое и Работино. Ситуация остается достаточно горячей, но «абсолютно контролируемой», считает глава ДНР.
За последние сутки противнику не удалось там добиться каких-то существенных изменений или улучшений, — резюмировал он.
Накануне Дмитрий Рогозин и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщили о начале наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области. По словам Рогова, ВСУ отправились на штурм позиций на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.