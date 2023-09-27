Пушилин не исключил попыток наступления ВСУ на Запорожском направлении

Сейчас мы фиксируем там концентрацию резервов ВСУ на удалении порядка 15-20 км от линии фронта. В ближайшее время не исключены новые попытки наступательных действий. Мы со своей стороны готовимся, проводим необходимые мероприятия. Наше военное командование понимает и видит, что нужно делать, — сообщил он.