Самолет-разведчик США заметили недалеко от Крыма

Патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили в 200 километрах от западного побережья Крыма. Об этом в среду, 27 сентября, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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По информации сервиса, Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия в 14:31 (15:31 по московскому времени) и направился к акватории Черного моря. Затем борт курсировал в районе прибрежной зоны Румынии.