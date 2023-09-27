На Украине рассказали, от чего зависят планы по мобилизации
Первый заместитель главы министерства обороны Украины Александр Павлюк заявил, что планы по мобилизации в стране пока не меняются. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что решение по мобилизации будет исходить из ситуации в зоне боевых действий.
«Планы мобилизации не меняются. Мы делаем максимально всё, чтобы не увеличивать темп мобилизации, но вы сами понимаете, что всё зависит от агрессора и ситуации, которая будет складываться на фронте. Это задача каждого мужчины — защитить свое государство. Нужно к этому готовиться и быть готовым», — рассказал он.
При этом ранее представитель генштаба ВСУ заявил, что мобилизационный потенциал страны позволяет проводить дополнительный набор мужчин без внесения изменений в законодательство.
Ранее глава Минобороны Украины прокомментировал поездку Зеленского в США.