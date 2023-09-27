На Украине рассказали, от чего зависят планы по мобилизации

«Планы мобилизации не меняются. Мы делаем максимально всё, чтобы не увеличивать темп мобилизации, но вы сами понимаете, что всё зависит от агрессора и ситуации, которая будет складываться на фронте. Это задача каждого мужчины — защитить свое государство. Нужно к этому готовиться и быть готовым», — рассказал он.