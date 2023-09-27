Украинские военные бросили горящие немецкие БМП Marder после встречи с российскими десантниками в бою у Вербового. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг бросает свои основные резервы НАТОвской техники, пытаясь прорвать Запорожский фронт на Ореховском направлении», — говорится в сообщении канала . Как сообщает Мино Минобороны РФ , российские военные отразили атаку штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового.

Ранее сообщалось, что во время боев в районе сел Работино и Вербовое ВСУ потеряли много боевой техники. Речь идет о бронированных машинах Stryker и немецких боевых машинах пехоты Marder.