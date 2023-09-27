В США сочли поставки Украине танков Abrams выгодными России

Поставки американских танков Abrams Украине выгодны России, поскольку так она сможет показать их уничтожение всему миру. На эту тему высказался бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. <…> Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого», — считает экс-разведчик.

Риттер также выразил мнение, что новые поставки НАТО не смогут оказать влияние на ситуацию на поле боя. По его словам, США недооценивают потенциал Вооруженных сил России. Бывший разведчик добавил, что замороженный конфликт — лучшее, на что можно рассчитывать США, однако России нужна лишь победа.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что российские танки Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата» по своим характеристикам превосходят американские Abrams. Эксперт объяснил, что танк Abrams готовился как экспедиционный, вместе с тем он очень низок в эксплуатационных характеристиках, потому что боится грязи.