Чехия купит у США истребители F-35
Власти Чехии купят у США 24 сверхзвуковых истребителя F-35. Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала. Его слова приводит «РИА Новости».
«Правительство сегодня приняло решение о закупке 24 сверхзвуковых самолетов F-35», — сказал Фиала.
По его словам, первую партию подготовят к 2029 году и чешские пилоты начнут на них обучаться в США. При этом в Чехию истребители прибудут в Чехию только в 2031 году, их поставки продолжаться до 2035 года, добавил Фиала.
Премьер республики указал, что в данном вопросе власти действуют на основе рекомендации армии страны.
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