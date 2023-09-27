Чехия закупит в США 24 истребителя F-35

"В этом случае мы действуем на основе рекомендации армии. Одним из главных своих обязательств правительство считает обеспечение безопасности наших граждан и в целом нашей страны. А лучше всего это делать путем модернизации нашей армии и ее обеспечения тем, в чем она действительно нуждается", – цитирует премьера РИА Новости.