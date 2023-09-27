Командующий ВСУ Наев может стать первым замглавы МО Украины

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев может занять пост первого заместителя министра обороны Украины. Об этом в среду, 27 сентября, сообщили украинские СМИ.

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Рассмотрением кандидатуры Наева на должность первого зама сейчас занимается лично новый министр обороны республики Рустем Умеров. Еще 25 сентября он утверждал официальный список кандидатов вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Прежний глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Вместо него на должность руководителя оборонного ведомства президент страны Владимир Зеленский предложил кандидатуру Рустема Умерова, главы Фонда государственного имущества. Что известно об Умерове, выясняла «Вечерняя Москва».

По мнению газеты The New York Times, Резникова могли отстранить от работы из-за затянувшегося конфликта с Россией. Помимо этого, его часто критиковали украинские общественные организации и СМИ из-за коррупции в армии.