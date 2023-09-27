Российские силы пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР, часть группировки уничтожена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.