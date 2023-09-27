$96.24+0.09101.99-0.26

В Германии рассказали, почему могут откладываться поставки ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц сейчас продолжает откладывать поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus на фоне беспокойства, что немецкие инструктора на Украине поставят Берлин в ситуацию конфронтации с Москвой. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В ФРГ объяснили затягивание поставок ракет Taurus Украине
© Газета.Ru

Вероятную причину задержания поставок Taurus назвали немецкие чиновники.

«Коалиционное правительство Германии в общем одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину для оказания помощи в обслуживании и эксплуатации сложного оружия», — приводит СМИ информацию собеседников.

В Берлине сейчас не исключают, что отправка военных специалистов из ФРГ в зону боевых серьезнее втянет Германию в украинский кризис, ухудшив отношения в том числе с Москвой.

Представитель Шольца пояснил, что еще не принят план по скорой поставке ракет Taurus.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки ВСУ танков Abrams и дальнобойных ракет не повлияют на исход специальной военной операции.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости