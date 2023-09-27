ВСУ лишились четырех наблюдательных пунктов в ДНР и Запорожской области

Российские военные уничтожили четыре наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные на территории Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

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В заявлении указано, что наблюдательные пункты находились в районе сел Вербовое, Червоный Яр и Работино. Еще один объект украинской армии располагался вблизи донецкого населенного пункта Карповка.

«Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригад ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Также в официальной сводке МО РФ указано, что за последние сутки украинские войска потеряли более 45 солдат на Херсонском направлении. Кроме того, отряды ВСУ лишились трех автомобилей и одной артиллерийской системы М777 американского производства.