Минобороны РФ заявило о перехвате 8 снарядов HIMARS

Минобороны РФ заявило, что силы ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что было уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской Народной Республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой Народной Республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области.
Там также отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 479 самолетов, 250 вертолетов, 7 191 беспилотный летательный аппарат, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 170 танков и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 557 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 499 единиц специальной военной автомобильной техники.