Минобороны РФ заявило о перехвате 8 снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что было уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской Народной Республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой Народной Республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области.