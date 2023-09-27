Глава МО Украины проведет встречу с коллегами из стран НАТО

Министры обороны стран НАТО пригласили главу военного ведомства Украины Рустема Умерова на встречу в рамках заседания Украина-НАТО в Брюсселе, которая состоится в октябре. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталью Галибаренко.