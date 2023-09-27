Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа КТРВ

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области», — отмечается в заявлении.