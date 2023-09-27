Западные страны убеждают Армению выйти из ОДКБ и подписать мирный договор с Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

У министерства имеется информация, что Вашингтон и Брюссель также убеждают Ереван форсировать сотрудничество с НАТО, добавила Захарова в ходе брифинга.

Кроме того, Армению склоняют к переориентации военно-технического сотрудничества.