МИД оценил возможную передачу Киеву ракет ATACMS

Украина будет применять ракеты ATACMS производства США для ударов по жилым кварталам Донбасса и Крыма. Так оценила возможную передачу Киеву снарядов официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

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«В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать — (...) этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма», — сказала она.

26 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему по-прежнему нечего объявить в связи с поставками Украине тактических ракет ATACMS. По его словам, главной задачей для Вашингтона является обеспечение Киева системами ПВО и артиллерийскими боеприпасами.