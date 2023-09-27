Литва передала Украине РЛС для наблюдения за морем

Министерство обороны Литвы сообщило, что Вильнюс передал Киеву радиолокационные станции (РЛС) для наблюдения за морем. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте ведомства.

Отмечается, что техника была направлена по запросу ВМС Украины. Название станций не уточняется.

«Эти радиолокационные установки будут важны не только для защиты территориальных вод Украины, но и для обеспечения безопасности ее граждан», - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Отмечается, что »Литва активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, проводит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины», а также разработала долгосрочный план поддержки Киева, в рамках которого в период с 2024 по 2026 годы в пользу Украины будет выделено €200 млн.