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Литва передала Украине РЛС для наблюдения за морем

Министерство обороны Литвы сообщило, что Вильнюс передал Киеву радиолокационные станции (РЛС) для наблюдения за морем. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте ведомства.

Литва передала Украине РЛС для наблюдения за морем
© globallookpress.com

Отмечается, что техника была направлена по запросу ВМС Украины. Название станций не уточняется.

«Эти радиолокационные установки будут важны не только для защиты территориальных вод Украины, но и для обеспечения безопасности ее граждан», - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Отмечается, что »Литва активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, проводит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины», а также разработала долгосрочный план поддержки Киева, в рамках которого в период с 2024 по 2026 годы в пользу Украины будет выделено €200 млн.

До этого в Сейме Литвы призвали взять Украину в НАТО на саммите в США.

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