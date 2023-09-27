США в октябре примут участие в учениях на Филиппинах

США вместе со своими союзниками в октябре примут участие в военно-морских учениях на Филиппинах. Об этом сообщила газета Manila Times со ссылкой на филиппинских военных.

По ее информации, учения пройдут со 2 по 13 октября в южной части острова Лусон. Manila Times утверждает, что в них также примут участие Австралия и Франция, а в качестве наблюдателей будут представлены Индонезия и Новая Зеландия. Кроме того, пройдет параллельный тренировочный модуль с участием Великобритании, Канады и Японии.