В Baykar оценили роль дронов Bayraktar в повышении влияния Турции

Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) моделей Bayraktar TB-3 и Kizilelma позволит Турции значительно расширить свое военное влияние в Средиземноморье за счет увеличения их радиуса действия. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg глава компании-разработчика Baykar Сельджук Байрактар.

По его словам, Baykar вскоре начнет массовое производство БПЛА как минимум одной из двух упомянутых моделей. Как отметил Байрактар, компания "стремится расширить свою долю на рынках от Африки до Европы и Азии" с помощью своего модельного ряда боевых дронов.

Как считает турецкий разработчик, новые модели беспилотников "произведут революцию в военном влиянии Турции от Черного моря и Кавказа до восточной части Средиземноморья и берегов Северной Африки". Он считает, что после постановки на вооружение эти дроны "позволят Анкаре вести наблюдение и наносить удары на [различных] континентах благодаря увеличению времени их полета и радиуса действия".